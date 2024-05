Napoli, maledizione senza fine: ennesima tegola per gli azzurri

Prosegue la stagione horror del Napoli, ulteriori problemi per i partenopei in vista delle ultime due sfide in campionato

Una annata da incubo, quella del Napoli, con l’ennesima sconfitta, sabato col Bologna, salutata dai fischi assordanti del ‘Maradona’ e che ha complicato notevolmente anche la corsa all’ottavo posto, ultimo utile per la qualificazione in Europa. Venerdì sera, contro la Fiorentina, ultimissima chiamata per i partenopei, ma in vista del match contro i viola ci sono altri problemi.

Quest’oggi, infatti, come si apprende dal report dell’allenamento del club, si è fermato Victor Osimhen, alle prese con un affaticamento muscolare. Le sue condizioni andranno necessariamente rivalutate nei prossimi giorni, per capire se il bomber potrà essere a disposizione per la trasferta del ‘Franchi’, fondamentale per coltivare le residue speranze di qualificazione alle coppe continentali per la quindicesima stagione di fila.