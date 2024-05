Juventus, annuncio di Allegri alla squadra: “Per l’addio si troverà un accordo”

Tra Allegri e la Juventus siamo ai titoli di coda, il tecnico ha già parlato anche con la squadra per annunciare la decisione

Ottenuta la qualificazione matematica in Champions, nonostante un deludente pareggio casalingo contro la Salernitana, la Juventus può ora concentrarsi sulla finale di coppa Italia di mercoledì contro l’Atalanta.

È l’ultimo obiettivo per la squadra di Allegri che potrebbe tornare a vincere un trofeo dopo tre anni di digiuno. Per il tecnico toscano non sarà una partita qualsiasi visto che a fine stagione sembra destinato a lasciare il club, nonostante un contratto fino al 2025. Proprio del futuro di Allegri si è parlato a ‘Tv Play’ con Nicola de Bonis.

Il giornalista ha confermato la decisione di separarsi tra Juventus e Allegri: “Due mesi e mezzo fa ho scritto che Allegri sarebbe andato via. Credo che lo abbia comunicato anche alla squadra, a prescindere dal risultato. Per l’addio troveranno un accordo: sono in ballo tanti soldi, ma a lui certo non mancano. Se vuole bene alla Juve si troverà un accordo, altrimenti andrà via in modo ancora peggiore”.

Juventus, no a Motta: “Non credo arriverà”

De Bonis ha continuato il suo intervento, soffermandosi anche del rapporto tra Allegri e il tifo juventino, con le continue critiche ricevute dal tecnico.

“Raramente ho visto un livore nei confronti di un allenatore come quello dei tifosi della Juve verso Allegri. È incomprensibile, deve esserci sempre un senso di gratitudine che ci rende persone migliori e ci ricorda chi siamo. Con Allegri siamo andati due volte vicini a vincere la Champions e per me è incastonato nella storia del club: sono il primo a criticarlo, però l’isteria di massa non la comprendo. Spero che vinca la coppa Italia e vada via da vincitore. Gli obiettivi li ha raggiunti tutti. Se vedi che non è più aria, è sinonimo di intelligenza farsi da parte”.

Infine, una battuta su Thiago Motta: “Ha fatto qualcosa di incredibile. Guidare il Bologna e guidare la Juventus non sono la stessa cosa. Non do per scontato che sia lui il prossimo allenatore della Juve e non mi piacerebbe che lo fosse”.