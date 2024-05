Futuro Thiago Motta: dopo la Champions, arriva l’annuncio

Annuncio sul futuro di Thiago Motta, momento chiave per l’italobrasiliano che si gode la conquista della Champions e una possibile svolta

Da sabato sera ormai, Bologna è ininterrottamente in festa. La vittoria con il Napoli aveva portato il sogno del piazzamento in Champions League a un passo, il giorno dopo la sconfitta della Roma lo ha reso realtà. E’ il coronamento di una stagione straordinaria, per una squadra che si è spinta lì dove nessuno pensava potesse arrivare.

I rossoblù si godono il momento e una squadra fortissima, costruita sapientemente, con la regia del ds Sartori e dell’allenatore Thiago Motta che ha tradotto in campo pianificazione oculata e idee di alto profilo. Adesso, il Bologna può sognare addirittura di chiudere il campionato in terza posizione, con il match con la Juventus, lunedì prossimo, che sarà vera e propria serata di gala.

Contro i bianconeri, Thiago Motta potrebbe poi affrontare il proprio futuro, visto che da Torino insistono, eccome, per averlo in panchina nella prossima stagione. La redazione di Calciomercato.it vi ha raccontato da tempo dell’accordo blindato tra la Juventus e Thiago Motta. Due questioni, quella dell’allenatore bianconero e del futuro dell’italobrasiliano, che continuano a tenere banco. E su cui arrivano importanti precisazioni.

Thiago Motta, fatta chiarezza in tv sulla panchina

A parlare è l’ad del Bologna, Claudio Fenucci, intervistato da ‘Sky Sport’ e naturalmente interpellato sul destino dell’allenatore che ha siglato un vero e proprio miracolo sportivo.

Queste le sue dichiarazioni sull’allenatore: “Lo sa lui cosa farà, presto lo sapremo tutti…Sono sulla sua stessa linea, ha detto che lo sapremo quando ci saranno delle novità e lo stesso dico a voi. Ci parleremo, lui sa che vorremmo continuare con lui. Al tempo stesso vorremmo proseguire con tutti i giocatori della squadra attuale e rinforzarci, ma molto dipenderà dalle decisioni dell’allenatore. Poi ci sono situazioni particolari e che per certi versi sono separate dalle altre come quella di Zirkzee“.