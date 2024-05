Simeone tradisce l’Inter: accordo verbale e firma gratis

L’Inter pensa al terzo colpo gratis dopo Taremi e Zielinski: Marotta punta ad un altro centrocampista per la prossima stagione

Un tris per l’Inter di Simone Inzaghi. Fresca di conquista del tricolore, la formazione nerazzurra è già proiettata al prossimo calciomercato.

Marotta e Ausilio hanno già battuto due colpi con gli arrivi definiti di Taremi e Zielinski: entrambi sono arrivati a parametro zero per innalzare le alternative a disposizione del tecnico piacentino in vista di una stagione che vedrà l’Inter impegnata anche nel Mondiale per Club. Ora è il momento delle riflessioni per capire quale altra mossa fare sul mercato e una potrebbe rappresentare la terza occasione gratis.

Oltre a Taremi e Zielinski, infatti, i dirigenti nerazzurri hanno messo gli occhi su un altro calciatore in scadenza di contratto: si tratta di Rafa Silva, centrocampista offensivo in forza al Benfica, ma destinato a lasciare il club lusitano a fine stagione. L’Inter ci proverà, ma attenzione all’irruzione di un altro club: l’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, Simeone tradisce: Silva a zero

Stando a quanto riferito da ‘todofichajes.com’, infatti, la formazione allenata da Diego Simeone avrebbe messo il 30enne centrocampista in cima alla lista dei rinforzi per la prossima stagione.

Non soltanto un interesse, ma qualcosa di molto più concreto visto che – stando alla stessa fonte – sarebbe già stato trovato un accordo verbale per il trasferimento di Silva ai ‘Colchoneros’. Resta da vedere se questo affare si chiuderà o se, invece, l’Inter avrà la possibilità di fare le sue mosse e, nel caso, arrivare a definire l’operazione in suo favore.