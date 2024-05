Comunicato UFFICIALE, c’è la lesione: la stagione è già finita

Per il Milan arriva lo stop per un calciatore: lesione al bicipite femorale e stagione praticamente già finita

La vittoria sul Cagliari ha dato al certezza del secondo posto al Milan che ora è concentrato sul programmare la prossima stagione.

Questa è ormai chiusa e lo è definitivamente (o quasi) per Samuel Chukwueze: l’attaccante nigeriano nella partita con il Cagliari ha riportato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Per lui certa l’assenza contro il Torino nella penultima giornata di campionato visto che la settimana prossima sarà sottoposto ad una nuova risonanza magnetica.

Considerato il momento dell’annata e il fatto che il Milan non ha più nulla da chiedere, probabile che per Chukwueze la stagione sia terminata con la gara contro i sardi. Nella sua prima stagione in rossonero, l’ex Villarreal ha collezionato 33 presenze con tre gol e altrettanti assist. Il suo è soltanto l’ultimo di una lunga lista di infortuni che, soprattutto nella prima parte della stagione, ha condizionato l’andamento della squadra di Pioli, diventando un fattore determinante nell’addio alla corsa scudetto e nell’eliminazione dalla Champions League.