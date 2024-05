Addio Juventus, portano via l’attaccante con 45 milioni

L’attaccante dice addio alla Juventus, prezzo fissato: colpo da 45 milioni di euro, affare che prende forma

A fatica, la Juventus ha messo nel carniere il primo obiettivo stagionale, con la qualificazione aritmetica in Champions League con due giornate di anticipo. Adesso, c’è da provare a raggiungere il secondo, con il tentativo di vincere la Coppa Italia, per poi lanciarsi definitivamente in un nuovo ciclo.

Ci sarà molto da cambiare nella compagine bianconera e le ultime settimane, con le crescenti difficoltà degli uomini di Allegri, lo hanno dimostrato. Cambiamenti che riguarderanno non solo la guida tecnica ma anche la rosa dei giocatori, con una necessaria caccia ad una maggiore qualità. Giuntoli sta già lavorando sul mercato alla ricerca di quei rinforzi di livello che potranno permettere alla squadra di essere maggiormente competitiva. Tuttavia, la sessione di trattative non sarà facile. E nei vari sconvolgimenti, arrivano brutte notizie per quanto riguarda l’attacco.

Juve, arriva il sorpasso per Greenwood: prezzo fissato dallo United

In attesa di capire cosa sarà dei due protagonisti principali, Vlahovic e Chiesa, la Juventus, nell’ottica di un arrivo di Thiago Motta, pensa a giocatori in grado di disimpegnarsi bene in un 4-3-3 come Mason Greenwood, che nel suo prestito al Getafe ha ritrovato smalto dopo la lunga assenza dai campi.

Tuttavia, il Manchester United, che lo riporterà a casa, per cederlo a titolo definitivo chiede una cifra abbastanza elevata, da circa 45 milioni di euro, come riportato da ‘Team Talk’, in Inghilterra. E in questo momento sembrerebbe essere in vantaggio l’Atletico Madrid, considerando anche il fatto che una cifra del genere non sarebbe alla portata dei bianconeri.