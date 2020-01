Roma, parla Totti: "Il mio futuro? Ecco cosa voglio fare"

TOTTI INTERVISTA PROCURATORE / Francesco Totti potrebbe presto vivere una nuova avventura nel mondo del calcio, stavolta da procuratore. Lo storico ex calciatore della Roma ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'DAZN', la cui versione integrale sarà pubblicata nei prossimi giorni: "Cosa farei se trovassi un nuovo Totti? Di certo uno come me, a 25 anni, non giocherebbe nella Roma, se lo sarebbero già comprato.

Difficilmente resterebbe così a lungo in giallorosso".

LEGGI ANCHE >>> Roma, frecciatina a Florenzi: "Vendetelo" e Totti lascia like, poi torna sui suoi passi

L'ex attaccante, più che 'semplice' agente, sogna una carriera anche da osservatore: "Procuratore ormai è una parola vecchia, a me piacerebbe fare lo scout. Sto studiando, perlustro e cerco di trovare qualche talento promettente in giro".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Roma-Torino, le ultime sul problema di Zaniolo

Roma-Torino, Fonseca: "Oggi il pallone non voleva entrare"