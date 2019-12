NAPOLI LOBOTKA / Stanislav Lobotka potrebbe essere il nuovo regista del Napoli targato Rino Gattuso: mentre diminuiscono le speranze di mettere le mani su Torreira dell'Arsenal, crescono le quotazioni del centrocampista slovacco del Celta Vigo. Secondo quanto riferisce 'Marca', infatti, gli agenti del 25enne sono in pressing sulla società spagnola per strappare un sì alla clausola da 50 milioni di euro: missione che avrebbe avuto un esito positivo con il club di Vigo che avrebbe dato parere positivo ad uno sconto nell'ordine del 50%.

Calciomercato Napoli, Lobotka scatta in pole

Se quest'apertura dovesse essere confermata, Lobotka diventerebbe realmente l'obiettivo principale di Giuntoli (che lo segue da anni) e potrebbe arrivare in azzurro per una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro.

Il nome del centrocampista, suggerito un paio di stagioni fa da Marek, è inserito in una lista che comprende anche - oltre al già nominato Torreira - anchedel: anche per il norvegese si parla di una valutazione che si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro., invece, sembra orientato a lasciare ilsoltanto per

