JUVENTUS SARRI / Stroncato: Maurizio Sarri è finito al centro delle critiche dopo la sconfitta della Juventus contro la Lazio in Supercoppa. Un ko che ha acceso i riflettori sull'allenatore bianconero messo sul banco degli imputati per il ko in Arabia Saudita.

Va all'attacco dell'exTonyche a 'Radio Radio' dichiara: Maurizio Sarri ha sbagliato come gli accade spesso, con la scelta di un terzino destro - il terzo diverso nelle ultime tre partite (De Sciglio) - che mai ha vistoe mai è entrato in partita [...]".

Juventus, Damascelli contro Sarri: "Poche idee e confuse"

L'editoriale di Damascelli è un attacco a Sarri, per la mancanza di gioco e organizzazione: "Juventus in chiara difficoltà di ritmo, un football mozzicato come quel pezzo fradicio tra le labbra di Sarri che, come un allenatore di paese, nel momento di difficoltà ha mandato dentro Douglas Costa, dopo aver, tuttavia, tolto di campo Higuain per far posto a Ramsey. Poche idee e confuse di chi non ha ancora deciso che cosa fare da grande [...]. Il terzo gol è stato una pastiglia di cianuro per il corpo già esanime degli juventini, la cui difesa alta voluta dall'allenatore è un insulto alla logica tattica".

