CALCIOMERCATO UNDER 20 / È iniziata una nuova era per il calcio ed il calciomercato. Sulla scena internazionale i riflettori si sono accesi sui gioielli nati nel nuovo millennio (o poco prima): non più semplici giovanissimi che si affacciano al grande calcio, ma già certezze e grandi protagonisti che stanno scatenando aste milionarie. Basti pensare ad Haaland, Sancho, Havertz o anche i 'nostri' Kulusevski, Donnarumma, Tonali, Zaniolo e tanti altri ancora. Il calciomercato Serie A non sta a guardare ed anche le big del nostro campionato sono pronte a partecipare all'asta. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, da Haaland a Soumaré: gioielli dall'estero

Il nome più chiacchierato di questi giorni è sicuramente quello di Erling Braut Haaland. Segnalato ad un passo dal ManchesterUnited, corteggiato soprattutto da Juventus e Napoli in Italia, nelle scorse ore è emerso anche come potenziale obiettivo del Milan che avrebbe formulato un'offerta al gioiello classe 2000 del Salisburgo. Un blitz in piena regola sfruttando i contatti avviati con l'agente Mino Raiola: basterà per bruciare la concorrenza che sul bomber norvegese è agguerritissima? Vedremo, intanto la clausola da 30 milioni profuma di occasione da non farsi sfuggire. Intanto il Napoli prova a consolarsi puntando un altro gioiello come Boubakary Soumaré, accostato pure all'Inter. Ennesimo talento sfornato dal Lille che però dopo il rinnovo alza l'asticella del prezzo a quota 40 milioni di euro. Cifra simile a quella richiesta dal Rennes per Eduardo Camavinga, che di anni ne ha addirittura 17. Il Milan lo studia, l'inserimento forte e concreto del Real Madrid però fa paura. Si sale oltre quota 100, invece, con due giovanissimi sogni della Juventus: il centrocampista Kai Havertz del Bayer Leverkusen e Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Il secondo soprattutto ha una lista di pretendenti interminabile e il ritorno in Premier al momento appare un'ipotesi più percorribile. Tralasciando Joao Felix, che per qualche anno ancora se lo godrà l'Atletico Madrid, un profilo che da anni ormai viene monitorato dagli scout delle big italiane è quello di Dominik Szoboszlai: ungherese, altro classe 2000, è stato prelevato ad un prezzo d'occasione dal 'solito' Salisburgo che pregusta già l'ennesima (enorme) plusvalenza.

Come il Flamengo con Reinier, che come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it piace a Inter, Roma, Milan e Juventus che dovranno vedersela con Ajax e Bayern Monaco . Mentre il giovane straniero più corteggiato in Serie A è senza alcun dubbio Dejan: di proprietà dell'Atalanta, in prestito al Parma, sta facendo impazzire gli scout di mezza Europa. Inter e Juventus soprattutto si stanno sfidando per cercare di anticipare i tempi e bloccarlo già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, irrompe il Milan su Haaland: c'è l'offerta

Calciomercato, da Donnarumma a Tonali: i giovani big italiani

La buona notizia per il nostro calcio però è che anche i settori giovanili italiani stanno sfornando una grande quantità di calciatori che fanno gola anche ai top club esteri. Limitandoci anche qui ai calciatori Under 20, il più chiacchierato e corteggiato al momento rimane Gianluigi Donnarumma, in virtù anche di un contratto in scadenza nel 2021 con un Milan che fatica a tornare ad alti livelli e ha bisogno di incassare da alcune cessioni importanti. Oltre alla Juventus, su Donnarumma sono in corso valutazioni anche da parte dell'Inter. La valutazione si aggira almeno sui 50 milioni di euro. Cifra addirittura troppo bassa per uno dei migliori talenti italiani in assoluto, quel Nicolò Zaniolo che con la Roma ha conquistato United, Psg e non solo. I giallorossi vogliono assolutamente blindarlo, ma i top club sono sempre più insistenti. Sulle sue orme c'è Sandro Tonali, al centro di un duello di fuoco in Serie A che vede Inter e Juventus in prima fila ma non solo: anche qui, visto anche che si dovrà trattare con Massimo Cellino a Brescia, si ragiona sui 50 milioni di euro. In cerca di rilancio invece Moise Kean, che dopo il trasferimento all'Everton per circa 25 milioni era stato accostato ad un possibile ritorno in Italia con Milan, Roma e Fiorentina interessate. Ma l'arrivo imminente di Ancelotti dovrebbe convincerlo a restare. E chissà che non possa così sbocciare definitivamente facendo schizzare anche il suo prezzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Napoli, per Haaland spunta la clausola

Calciomercato Roma, Zaniolo: "Io in Premier? La verità è che..."