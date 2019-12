CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI HAALAND MANCHESTER UNITED / Tutti pazzi per Erling Haaland: il 19enne attaccante norvegese è l'assoluto protagonista di questa stagione con i suoi 28 gol in 22 partite disputate e le grandi prestazioni in Champions League dove è andato a segno già 8 volte in sei gare. Numeri che hanno scatenato una vera e propria asta lui tanto che nell'ultima gara del Salisburgo in Europa erano presenti osservatori di ben 40 squadre, tutti accorsi per ammirare il talento del club austriaco.

Tra le società segnalate sulle tracce dici sono anche le italianeedma in pole parrebbe esserci ilcon il calciatore che preferirebbe un approdo in Premier League.

Calciomercato, Manchester United: accordo per Haaland

Così in Inghilterra danno già per fatto l'accordo tra le società: i 'Red Devils' avrebbe raggiunto un'intesa con il Salisburgo per l'acquisto di Haaland con una cifra intorno agli 80 milioni di euro, con il giocatore che resterebbe in Austria in prestito fino al termine della stagione. Un'intesa che sarebbe stata 'celebrata' dal calciatore firmando una maglia del Manchester United, come mostrato in una storia pubblicata sul suo account Instagram: in realtà Haaland ha pubblicato una serie di scatti in cui autografa maglie di diverse società e oltre a quella del club inglese compare anche quella del Napoli e del Genk, due delle sue avversarie in Champions.

