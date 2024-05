Juventus, esami e forfait ufficiale: salterà la Roma

Il bianconero non potrà essere a disposizione per la gara dell’Olimpico a causa di un sovraccarico al soleo del polpaccio destro

Forfait ufficiale in casa Juventus in vista della della sfida dell’Olimpico contro la Roma valevole per la 35esima giornata di Serie A.

Per il match contro la formazione di De Rossi, in programma domenica sera nella Capitale, Allegri dovrà fare a meno di Alex Sandro.

🚨 #Juventus – Per #AlexSandro sovraccarico al soleo del polpaccio destro: non sarà disponibile per la #Roma. Allenamento personalizzato per #Yildiz, ma c’è fiducia per averlo a disposizione domenica 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 3, 2024

Gli esami a cui si è sottoposto il terzino brasiliano, a cui non verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno, hanno evidenziato un sovraccarico al soleo del polpaccio destro. Buone notizie, invece, fronte Yildiz. Oggi il turco si è allenato ancora a parte, ma c’è fiducia per averlo a disposizione contro Lukaku e compagni.