Atalanta sempre più convinta di Jashari, è lui il sostituto di Ederson

Salutato di fatto Ederson, pronto ad accasarsi al Manchester United in vista della prossima stagione, l’Atalanta è pronta a fare in tentativo con il Milan per Ardon Jashari, reduce da una stagione difficile con la maglia del Milan.

Centrocampista classe 2002, lo svizzero ha vissuto un’annata non semplice con il Milan per via di un infortunio giunto in allenamento proprio all’inizio della stagione con il calciatore che ha dovuto saltare i primi mesi del campionato. Arrivato dal Bruges al termine di una trattativa estenuante, il giocatore potrebbe trasferirsi a Bergamo in vista della prossima stagione qualora l’offerta dell’Atalanta dovesse soddisfare le richieste del Milan.

Maurizio Sarri apprezza molto il giocatore e non è da escludere che il Milan possa dare l’ok all’operazione. Molto dipenderà da quello che sarà il parere del prossimo allenatore rossonero (Glasner resta in pole) con la trattativa che potrebbe partire una volta che le situazioni in casa rossonera saranno definite.