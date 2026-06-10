Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma su Greenwood, passi in avanti: i giallorossi tentano il colpo | CM

Foto dell'autore

Mason Greenwood è nel mirino della Roma per la prossima stagione con l’attaccante che potrebbe arrivare in Serie A per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Gasperini.

Greenwood
Greenwood (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Roma sarebbe sulle tracce di Greenwood con Gian Piero Gasperini che vorrebbe il calciatore per sistemare il proprio reparto offensivo. Un affare non semplice per via dall’ampia concorrenza sul classe 2001 che è legato al club francese da una clausola da circa 60 milioni di euro.

Un colpo che, seppur costoso, potrebbe realizzarsi con i capitolini pronti a mettere un’altra pedina di livello internazionale nella propria rosa.

4689

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU