Juventus, quattro giocatori offerti al Barcellona: due sono italiani

Senza alcun senso la ‘mossa’ di Giuntoli con il club blaugrana. L’assurda indiscrezione di calciomercato proveniente dalla Spagna

Giuntoli ha le idee chiare sulla Juventus che verrà, su chi dovrà essere il nuovo allenatore (Thiago Motta) e sui calciatori che rientreranno o meno nel nuovo corso.

Il Football director è già al lavoro sul mercato per programmare la prossima stagione, la prima effettiva da capo dell’area sportiva del club bianconero. Fronte uscite, come riporta ‘El Nacional’, si registra un tentativo in casa Barcellona. Stando al portale catalano, l’ex dirigente del Napoli avrebbe proposto ben quattro calciatori al collega blaugrana Deco. Tra questi ci sono due italiani, Moise Kean e Daniele Rugani.

Fa strano leggere il nome di quest’ultimo, considerato che ha appena trovato un accordo per il rinnovo del contratto. Il tutto verrà ufficializzato a Champions acquisita. Un contratto in scadenza, per cui se la Juve voleva liberarsene per davvero sarebbe bastato non prolungarlo…

Gli altri due sono invece stranieri: Arkadiusz Milik, autore del gol all’Olimpico contro la Lazio che ha permesso a Chiesa e compagni di qualificarsi in finale di Coppa Italia, e Alex Sandro. Ma per il brasiliano vale lo stesso discorso di Rugani.

È in scadenza a giugno e, a differenza del centrale, con lui non c’è alcun discorso per un nuovo accordo. Andrà via a fine campionato, dopo nove anni di Juve. In ogni caso, sempre secondo ‘El Nacional’, il Barcellona non è interessato a nessuno dei quattro.