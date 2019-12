CALCIOMERCATO INTER FERREIRA / Grande fermento dell'Inter in ottica calciomercato: Marotta e Ausilio lavorano per regalare ad Antonio Conte i rinforzi necessari a rendere la rosa più uniforme e lunga per continuare la cavalcata in campionato e affrontare al meglio l'Europa League.

Se tra i nomi big quello più caldo resta ancora Vidal, i nerazzurri pensano anche a giovani da far approdare nel nostro campionato: tra questi, secondo quanto riferisce 'Sky', c'è anche Cristian Ferreira, 20 anni, centrocampista argentino in forza al River Plate.

Il talento sudamericano ha al suo attivo già 27 presenze in prima squadra con cinque reti.

Calciomercato Inter, incontro per Ferreira: le cifre

Centrocampista centrale, in grado di giostrare anche da trequartista, Ferreira è rappresentato da Simonian, che oggi a Milano ha incontrato l'Inter: i nerazzurri vorrebbero portarlo in Serie A con la formula del prestito con diritto di riscatto, formula difficile da far accettare al River Plate. Nel contratto del talento di Cordoba, in scadenza nel 2022, è presente una clausola di poco superiore ai 20 milioni di euro.

