CALCIOMERCATO ROMA FONSECA JUAN JESUS FLORENZI/ La Roma, reduce dal bel pareggio in casa dell'Inter di Antonio Conte, pensa anche al calciomercato, sia in entrata che in uscita. Dopo aver respinto gli assalti del Tottenham per Edin Dzeko, il club giallorosso vorrebbe passare alle vere e proprie cessioni, con cinque nomi che potrebbero salutare la capitale a gennaio.

I primi due nomi della lista di Petrachi sono quelli di Juan Jesus e Perotti, che gravano per 9 miioni lordi nelle casse della società giallorossa. Anche Pastore avrebbe il via libera ad andarsene, ma in questo caso sembrano non esserci offerte di livello. Discorso differente invece per un altro sudamericano: si tratta di Bruno Peres. Il brasiliano ex Torino tornerà a Trigoria con la Roma che dovrà assolutamente trovargli una nuova sistemazione. Infine, ecco Alessandro Florenzi. Il numero 24 della squadra capitolina, in vista dell'Europeo, potrebbe almeno salutare in prestito con Cagliari, Fiorentina e Sampdoria sulle sue tracce.

