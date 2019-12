CALCIOMERCATO INTER NANDEZ ROMA NAPOLI CAGLIARI / Inter pronta ad operare sul mercato in una sessione di gennaio fondamentale per le ambizioni del club nerazzurro. I nerazzurri sono impegnati nel testa a testa con la Juventus e l'emergenza infortuni ha messo l'accento, come spiegato più volte dal tecnico Conte, sulla necessità di trovare alternative di livello. L'ad Marotta è pronto ad accontentare il suo allenatore, la compagine milanese sarà sicuramente protagonista del mese di trattative.

Calciomercato Inter, occasione Nandez: l'uruguaiano via da Cagliari?

Inter che si muoverà soprattutto a centrocampo, dove le assenze di Sensi e Barella si fanno sentire.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', l'occasione può arrivare da, dove uno dei giocatori rivelazione,, può dire addio. Il procuratore,, è deciso ad andare allo scontro con i sardi. Da tempo, reclama delle spettanze nell'operazione che ha portato in rossoblu' l'uruguagio dal. Il Cagliari è convinto di aver agito in maniera regolare ma Bentancur chiede un'udienza in tribunale per il 14 gennaio. Si può arrivare alla clamorosa rottura, i nerazzurri ripensano a un giocatore già seguito in passato. Ma occhio anche all'interessamento di, senza contare quello, in Liga, di

