De Laurentiis a Castel Volturno, incontro con la squadra: ultime e VIDEO CM.IT

NAPOLI DE LAURENTIIS ANCELOTTI - Il pareggio di 'Anfield' contro il Liverpool ha alimentato gli spiragli di pace in casa Napoli. La serenità manca ancora, non è mai stata ritrovata dopo la notte tormentata dell'ammutinamento dopo la sfida contro il Salisburgo. In questi giorni sono arrivate le multe, a tutti del 25% dell'ingaggio, ad eccezione di Allan e Insigne chiamati a versare il 50% della mensilità lorda di ottobre non ancora corrisposta. L'attaccante partenopeo è il capitano, mentre il mediano brasiliano stato protagonista di un diverbio con il vicepresidente Edoardo De Laurentiis.

Le parti cercano un punto d’incontro che possa consentire alla società di far rispettare i propri diritti tenendo la barra dritta sulla stagione in corso.

Intanto a Castel Volturno alle 12.59 circa, un'ora dopo la fine dell'allenamento, è arrivato il presidente Aurelio De Laurentiis che poco fa ha lasciato il centro sportivo. Lì erano presenti da qualche ora il tecnico Ancelotti, il direttore sportivo Giuntoli ed Edoardo De Laurentiis che, se il procedimento al collegio arbitrale dovesse andare avanti, sarebbero chiamati a testimoniare sui fatti del 5 novembre. L’incontro è durato circa un'ora ed il patron azzurro se ne è andato senza rilasciare dichiarazioni.

