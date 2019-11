Calciomercato Juventus, dalla Spagna: 120 milioni per de Ligt

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT - Dopo un avvio difficile, in cui si è messo in mostra soprattutto per i calci di rigore procurati per falli di mano, Matthijs de Ligt sembra essersi finalmente ambientato alla Juventus, tanto che ieri è stato tra i migliori in campo nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Sebbene il CFO bianconero Paratici abbia dichiarato che de Ligt è il futuro della Juve , in Spagna avanzano un'ipotesi a dir poco clamorosa.

Il difensore olandese avrebbe rimandato ogni decisione alla prossima estate, quando tirerà le somme sul suo primo anno di Serie A. L'ex Ajax, secondo il portale iberico 'Diario Gol', avrebbe chiuso ulteriormente al Barcellona ed al Psg, ma avrebbe tenuta aperta la porta al Real Madrid, dove potrebbe essere l'erede di Sergio Ramos. In attesa della clausola di rescissione che si attiverà solo dopo le prime due stagioni alla Juventus, i blancos potrebbero mettere sul piatto fino a 120 milioni di euro.

