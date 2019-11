Golden Boy 2019, UFFICIALE: vince Joao Felix

GOLDEN BOY JOAO FELIX - Joao Felix si aggiudica il premio Golden Boy 2019. Un riconoscimento istituito da Tuttosport per eleggere ogni anno il miglior calciatore Under 21 al mondo. Il giovane fantasista portoghese, passato la scorsa estate dal Benfica all'Atletico Madrid per 120 milioni di euro, ha ricevuto quasi il doppio dei voti dell'attaccante inglese Jadon Sancho del Borussia Dortmund, secondo classificato. Il podio è completato dal trequartista tedesco Kai Havertz che milita nel Bayer Leverkusen.

Soltanto quinto lo juventino, vincitore dell'edizione 2018, mentre il primo degli italiani è Gianluigiottavo davanti al romanista Nicolò: il portiere del Milan ha conquistato il 'Best Italian Player'.

LEGGI ANCHE >>> IFFHS, Klopp è il miglior allenatore al mondo: due italiani in top 10

LEGGI ANCHE >>> SPECIALE CM.IT - Calcio e razzismo, Italia sotto accusa: sanzioni fantasma

Golden Boy 2019 a Joao Felix: ecco la top ten

Joao Felix ha voluto ringraziare così il quotidiano torinese con un video: "Sono molto orgoglioso: è la seconda volta che un giocatore dell'Atletico Madrid si aggiudica questo riconoscimento e sono felice. Grazie anche al Benfica, in particolare all'allenatore Bruno Lage per tutto quello che ha fatto per me e alla mia famiglia che mi è sempre vicina". Ecco la classifica con le prime dieci posizioni:

1. JOAO FELIX, Portogallo, Atletico Madrid, voti 332

2. SANCHO, Inghilterra, Borussia Dortmund, voti 175

3. HAVERTZ, Germania, Bayer Leverkusen, voti 75

4. HAALAND, Norvegia, Red Bull Salisburgo, voti 74

5. DE LIGT, Olanda, Juventus, voti 71

6. FATI, Spagna/Guinea B., Barcellona, voti 49

7. FODEN, Inghilterra, Manchester City, voti 46

8. DONNARUMMA, Italia, Milan, voti 37

9. ZANIOLO, Italia, Roma, voti 36

10. MALEN, Olanda, PSV Eindhoven, voti 35

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Pallone d'Oro, in Spagna sicuri: Messi batte Ronaldo