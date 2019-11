CALCIOMERCATO ROMA ALISSON NAPOLI LIVERPOOL/ Intervistato ai microfoni dell''Independent', Alisson Becker, ex portiere della Roma ed attualmente al Liverpool di Jurgen Klopp, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, del suo trasferimento nella Merseyside nell'estate del 2018: "Il Napoli ha provato ad acquistarmi, il presidente De Laurentiis venne da me, ma se fossi andato dalla Roma in azzurro, mi sarei messo in una situazione un po' scomoda in Italia. Poi ho anche preso un impegno con il Liverpool".

Alisson spiega: "Non si tratta di un derby a tutti gli effetti, ma c'è una grande rivalità fra le due squadre. Ammiro molto il Napoli, è un grande club, la rosa è fortissima ed è sempre difficile da battere, soprattutto quando giocano in casa".

Calciomercato, i tentativi del Napoli e la scelta di Alisson: la cronistoria della scorsa estate

Dopo una stagione esaltante in maglia giallorossa, quella che ha portato alla semifinale di Champions League proprio contro il Liverpool, Alisson è stato uno dei nomi più caldi dell'estate di mercato del 2018. Il portiere brasiliano è entrato da subito nel mirino del Napoli di De Laurentiis che arrivò a mettere sul piatto ben 60 milioni di euro alla Roma. Alla fine però, i Reds hanno avuto la meglio con una proposta da 62,5 milioni di euro più 10 di bonus.

