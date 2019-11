SLAVIA PRAGA INTER CONFERENZA CONTE / L'Inter domani sera sarà di scena in trasferta sul campo dello Slavia Praga per la quinta giornata di Champions League. Come di consueto parla Antonio Conte alla vigilia della partita presentando le insidie della gara. Calciomercato.it la seguirà in diretta a partire dalle ore 18,30: clicca qui per restare aggiornato.

ASSENZE E CRESCITA - "Sarà una partita difficile, qui anche Borussia Dortmund e Barcellona hanno faticato. Noi dobbiamo vincere per forza, ma anche loro sono obbligati a fare tre punti. C'è voglia di fare bene e oggi prima della partita non ha senso piangersi addosso per le assenze. Ho sempre chiesto una grande risposta dai calciatori che me l'hanno sempre data. I ragazzi anche dalle grandi difficoltà trovano grandi energie per superare gli ostacoli. Parto dal presupposto che il risultato dipenda dalla prestazione. Noi vogliamo andare sempre di pari passo anche perchè crescere e giocare bene deve andare allo stesso ritmo del risultato. Rispetto all'andata siamo molto più squadra, c'è stato più tempo per lavorare. Mi auguro si possa continuare anche in Europa perché per crescere abbiamo bisogno di questo tipo di partite".

DIFFERENZE CON LA SERIE A - "Giochi la competizione più importante e sai bene che giochi contro squadre al top nei propri paesi. Il Barcellona è campione in Spagna, il Dortmund è antagonista in Germania del Bayern mentre lo Slavia Praga vince il campionato qui a mani basse. Sono squadre che hanno mentalità vincente acquisita sul campo e nel tempo.

È inevitabile si tratti di squadre forti e quindi è normale incontrare qualche difficoltà in più. Crescendo in Italia cresceremo anche in Europa. Siamo ancora agli inizi, siamo una squadra 'neonata' ma al tempo stesso vogliamo crescere e per noi è importante continuare questa competizione per fare esperienza tutti insieme".

MERCATO - "La qualificazione condiziona? Sinceramente parlare oggi di mercato non mi sembra giusto nei confronti di nessuno. Giusto che ne parli il club. Non è il momento. Oggi dobbiamo parlare e ringraziare i presenti che ci hanno portato qui e stanno facendo qualcosa di importante. Pensiamo a domani perchè è una gara importante per giocarci le nostre chance. Dobbiamo alimentarle. Mi aspetto una partita aperta".

FIDUCIA - "Stiamo lavorando dal primo giorno di ritiro su un'idea. Già questo penso sia molto importante. È importante che tutti i giocatori della rosa abbiano sposato l'idea che abbiamo. Non vedo motivi per cambiare idea anche in virtù delle assenze. Ognuno conosce lo spartito che bisogna suonare. Sono molto sereno perchè ho molta fiducia in tutti i calciatori della rosa. Sono tutti giocatori che ho voluto in squadra. Ad esempio Borja Valero a Torino ha risposto presente".

INFORTUNATI - "Non ci sono Barella, Sensi e Asamoah oltre a Sanchez lungodegente. Politano qui insieme a Gagliardini".

