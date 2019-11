ROMA FLORENZI /Dopo la netta vittoria interna contro il Brescia nella 13a giornata di campionato, la Roma si prepara alla sfida di giovedì contro l'Istanbul Basaksehir. Una prova decisiva quella che attende i giallorossi di Paulo Fonseca, obbligati a fare risultato per riuscire a proseguire nella competizione europea. La squadra si è allenata questa mattina a Trigoria, ma tra coloro che hanno lavorato a parte c'è Alessandro Florenzi.

Il terzino, tornato titolare dopo numerose gare, è uscito tra gli applausi nella sfida di domenica all'Olimpico: una prova che potrebbe cambiare il futuro del giocatore .

Roma, problema al flessore per Florenzi

Il classe 1991, così come Javier Pastore, si è allenato a parte. Il terzino italiano ha accusato infatti un affaticamento al flessore destro. Bisognerà dunque vedere se Florenzi e Pastore riusciranno a recuperare a pieno ed essere disponibili per la trasferta di Istanbul in Europa League.

