INTER INFORTUNI BARELLA SENSI / Emergenza piena per l'Inter: ad oggi sono tre i centrocampisti a disposizione di Antonio Conte (Brozovic, Vecino e Borja Valero) a tre giorni dal decisivo match di Champions League contro lo Slavia Praga. L'infortunio di Barella, anche se non gravissimo, terrà comunque fuori dai giochi l'ex Cagliari fino al prossimo anno: se ne parlerà a gennaio 2020 creando un ulteriore vuoto in un reparto che già era in difficoltà per le assenze di Gagliardini e soprattutto Sensi.

Il primo potrebbe recuperare per la gara di mercoledì sera, così come Asamoah, un altro dei calciatori nerazzurri che attualmente sono in infermeria.

Inter, recupero Sensi: il messaggio social

Più difficile da valutare, invece, la situazione di Stefano Sensi: fuori dai giochi dalla gara con la Juventus, il centrocampista sta cercando di recuperare al 100% per evitare pericolose ricadute. Quasi impossibile ipotizzare una sua presenza in Champions, da valutare invece il suo rientro in campionato. Intanto però fa ben sperare un messaggio pubblicato questa mattina dai social dallo stesso sensi: una foto di allenamento accompagnata da una clessidra, a significare magari che il tempo che lo separa dal rientro in campo si sta assottigliando sempre di più. Sarebbe un'ottima notizia per Conte che spera proprio di riavere chi è attualmente fermo per poter sopportare con più facilità l'assenza di Barella.

