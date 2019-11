REAL MADRID BALE BANDIERA / Gareth Bale ha deciso di lasciare il Real Madrid e non fa assolutamente nulla per nasconderlo. Dopo le polemiche (che hanno innervosito anche i suoi stessi compagni di squadra) per aver risposto alla convocazione del Galles nonostante non scendesse in campo con i blancos dallo scorso 5 ottobre, ieri l’attaccante ha provocato apertamente il suo club e i suoi tifosi dopo la vittoria contro l’Ungheria, valsa la qualificazione all’Europeo 2020.

Real Madrid, Bale sventola la bandiera che prende in giro i blancos

L’ex Tottenham, che è sceso in campo in entrambe le sfide di questi giorni (contro Azerbaigian e, appunto, Ungheria), durante i festeggiamenti in campo ha posato di fronte ai fotografi insieme ai suoi colleghi con la bandiera diventata virale nelle scorse ore e basata su una critica di Predrag Mijatovic nei suoi confronti: "Galles, golf, Madrid. In quest'ordine".

I merengues, quindi, da stasera sono “ufficialmente” l’ultimo dei suoi interessi.

Real Madrid, Bale e l'addio a gennaio: ipotesi Cina?

Il gesto, seppur ironico, ovviamente già stanotte sta causando enormi polemiche nella penisola iberica e renderà ancora più irrespirabile l’aria del Bernabeu per Bale. Il suo scarso feeling con la Spagna e con il club, al quale ha impedito di rendere pubblici i report sui suoi costanti infortuni, ha raggiunto l’apice e ricucire lo strappo per Zidane sarà complicatissimo. Il gallese guadagna 17 milioni netti e non ha intenzione di rinunciare a un solo euro: difficile, quindi, trovare in Europa un club disposto a garantirgli questo salario a gennaio, mentre potrebbe riaprirsi la pista cinese già sfiorata in estate. La priorità, comunque, è separarsi quanto prima: a Florentino Perez toccherà trovare il come e il quando.

