ITALIA CONFERENZA MANCINI / Si ferma il campionato, torna la Nazionale. Italia già qualificata per Euro 2020 e attesa dagli ultimi due impegni delle Qualificazioni contro la Bosnia (venerdì a Zenica) e Armenia (lunedì a Palermo). Roberto Mancini parla in conferenza stampa al ritrovo degli Azzurri a Coverciano: Calciomercato.it segue in tempo reale le dichiarazioni del Ct della Nazionale.

LODO FONSECA - "Florenzi non è un problema perché si è riposato, sarà più fresco per queste partite e per l'Europeo: per noi è un giocatore importante perché sa fare diversi ruoli. Mancini va bene anche a noi perché giocando a centrocampo può migliorare nel palleggio ma per noi, ma credo anche per lui e Fonseca, resta un difensore. Zaniolo deve crescere ancora molto, si deve conquistare ancora tutto".

RONALDO - "Non conosco ciò che è successo ieri, ho solo letto: credo che i calciatori debbano avere sempre rispetto per allenatori e compagni di squadra. Certo qualche volta si può avere un comportamento non proprio in linea: può capitare ma chi compie questo comportamento sa che ha sbagliato e chiederà scusa. Non sono cose così gravi, né per i calciatori giovani che i più esperti".

VAR - "Siamo la nazione delle polemiche del dopo partita, con o senza Var: fa parte della nostra cultura calcistica. Il Var ha migliorato certe situazioni, in questo momento con tutte le regole che si cambiano ogni anno gli arbitri sono in difficoltà. Poi ripeto, la polemica è nel nostro Dna: ci piace e anche se fosse tutto perfetto troveremmo qualcosa per farla. Non sono preoccupato: molte cose le ha migliorate, c'è da migliorare ancora, trovare un punto di incontro per togliere l'interpretazione a delle azioni.

Credo che gli arbitri possano essere in difficoltà per quello".

BALOTELLI E RAZZISMO - "Premesso che il calcio e lo sport in generale deve unire e non distruggere tutto ciò che di buono ha, per poche persone che sbagliato, per quel che riguarda Balotelli: lo voglio bene, l'ho fatto giocare che era un ragazzino, ha ancora l'età per fare molto, ma se sarà convocato è perché starà facendo bene. Magari in quel momento si può pensare di chiamarlo, ma bisogna capire le motivazioni vere: ci sarà un'altra possibilità per convocarlo ma perché lo merita. Si fa difficoltà a capire certe cose: siamo nel 2020 e si va dietro ancora al colore della pelle. Non è una cosa così semplice da cambiare per alcune persone, purtroppo".

CONVOCAZIONI GIOVANI - "Non avremo molte occasioni di vederci fino a marzo prossimo per questo abbiamo chiamato alcuni ragazzi per vederli dal vivo".

CENTRAVANTI - "Abbiamo Belotti e Immobile: continueranno a fare una partita a testa".

PROBLEMI ESTERNI DI ATTACCO - "Intanto giocano ed è già positivo. Bernardeschi sta giocando sempre, Chiesa e Insigne giocano: magari sono in un momento non felice, ma quando vengono qui le cose le fanno bene. Avranno momenti migliori ma l'importante è che giochino".

SENSI E BARELLA - "Non so perché Conte abbia parlato così: per me sono due giocatori importanti, non avranno l'esperienza di chi gioca da 10 anni in Champions ma la stanno acquisendo. Con noi hanno sempre giocato bene, hanno sempre fatto delle ottime partite. Hanno tante opportunità di migliorare ma qui hanno sempre fatto bene".

