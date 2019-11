STRAMACCIONI DIMISSIONI ESTEGHLAL / Decisamente complicata l'avventura di Andrea Stramaccioni in Iran. Risale ad agosto lo sfogo in conferenza stampa del tecnico romano nei confronti della società, rea di avergli tolto l'interprete in campo: "Una mancanza di rispetto per me e la mia professionalità. È un sabotaggio, ma non mi arrenderò, rimarrò qui e combatterò. Poi l'Esteghlal di Teheran, la squadra allenata dall'ex Inter, ha cominciato a ingranare anche se i problemi non sono finiti.

Nelle ultime ore è circolata la notizia delle dimissioni da parte di Stramaccioni, che però è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione: "Assolutamente non mi sono dimesso, ma anche se senza giocatori e pieni di ragazzi della Primavera (4 in campo stasera) abbiamo centrato oggi la settima vittoria consecutiva e abbiamo segnato 15 gol nelle ultime 4 gare".

Come detto, però, è tutt'altro che rose e fiori per l'allenatore italiano: "La situazione esterna è insostenibile. Nessun dipendente (giocatori, giardinieri, massaggiatori, autisti, staff) del club è stato pagato dalla famosa crisi estiva. Venerdì sono andato via dal campo senza fare la doccia. Il capitano ha dichiarato che li avevano pagati con assegni rivelatisi scoperti. Non è possibile fare calcio così".

Per Stramaccioni, ora, c'è un ultimatum: "Visto che avevo avuto un duro faccia a faccia con l’advisor del club e lui mi aveva promesso di sistemare tutto nei prossimi 5/6 giorni, in conferenza, senza fare nomi ho detto che aspetterò queste due settimane, se il club manterrà fede alle obbligazioni prese con i suoi dipendenti". Anche lo stesso capitano dell'Esteghlal, Vouria Ghafoori, ha parlato accanto al suo tecnico: "La cosa incredibile è che la gente ha capito la situazione e le condizioni in cui stiamo lavorando e c'è un consenso popolare inverosimile. Mio malgrado stiamo diventando eroi per la gente. Poi con la vittoria 4-2 in casa del Tractor Sazi siamo entrati nella storia".