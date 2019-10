CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE HAALAND CHIESA / Giornata importante ieri per la Juventus, con l'Assemblea degli Azionisti che ha approvato l'aumento di capitale da 300 milioni di euro, oltre alla ridefinizione dell'accordo della sponsorizzazione con Jeep incrementato di altri 25 milioni. Il club bianconero vuole continuare a primeggiare ad alti livelli e competere con le altre big d'Europa, come testimoniano le parole del presidente Agnelli al termine dei lavori. Le ultime notizie di calciomercato: Clicca Qui!

Obiettivi chiari per il presente ma anche per il futuro, con la società campione d'Italia che vuole proseguire nell'opera di rafforzamento della rosa investendo massicciamente sul mercato. Dopo Agnelli e Paratici, anche il vice-presidente Pavel Nedved ha aperto allo sbarco alla Continassa di altri top player e di un "nuovo Cristiano Ronaldo".

Il sogno della dirigenza campione d'Italia resta Kylian, oggetto dei desideri anche e soprattutto del Real Madrid. L'attaccante francese richiederebbe un investimento faraonico, visto che servirebbe un assegno intorno ai 300 milioni di euro per cercare di strapparlo al PSG.

Un altro profilo entrato nella lente d'ingrandimento di Paratici è Haaland, che a suono di gol sta strascinando il Salisburgo in campionato e soprattutto sul palcoscenico della Champions League. A proposito di talenti in rampa di lancio la Juventus monitora anche Sancho, in evidenza mercoledì sera a 'San Siro' nella sfida persa dal Borussia Dortmund contro l'Inter. Nella lista troviamo inoltre il gioiellino del PSV Eindhoven e della nazionale olandese Malen, con la 'Vecchia Signora' che potrebbe sfruttare i solidi rapporti con l'agente Raiola. Infine, un osservato speciale della Juve resta ovviamente Federico Chiesa: per il talento della Fiorentina duello in vista con la rivale Inter.