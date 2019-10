SERIE A INFORTUNI NAZIONALI / La sosta per le nazionali rappresenta uno dei pericoli maggiori per tutti gli allenatori del mondo: chiedere conferma ad Antonio Conte che ha perso Sanchez e D'Ambrosio, o a Gasperini che dovrà fare a meno di Zapata o ad Ancelotti che questa notte ha visto il suo Lozano uscire dal campo in barella. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Le notizie peggiori arrivano soprattutto per l'Inter. Alexis Sanchez, complice un duro intervento ai suoi danni da parte dello juventino Cuadrado nel match che si è giocato tra Cile e Colombia, ha rimediato lalussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra e nelle prossime ore si deciderà se passare direttamente ai ferri: in caso di intervento l'attaccante starebbe fuori per due o tre mesi.

Brutte notizie anche per l'Atalanta di Gasperini che per un mese dovrà fare a meno del suo bomber Zapata: nella stessa partita disputata tra Cile e Colombia, il centravanti nerazzurro ha accusato un dolore alla coscia destra e gli esami effettuati hanno evidenziato una probabile lesione di primo grado all'adduttore destro.

Meno grave ma comunque importante lo stop di D'Ambrosio, rimasto in campo per 90 minuti in Italia-Grecia nonostante la frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro: per il jolly dell'Inter si profilano due settimane ai box. La partita contro la Grecia ha preoccupato e non poco anche la Fiorentina di Vincenzo Montella: Federico Chiesa è stato costretto a uscire dopo 39 minuti di gioco ma gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolo-tendinee.

Ramsey è stato risparmiato da Giggs negli ultimi impegni del Galles: il centrocampista bianconero è stato convocato ma non è stato impiegato a livello precauzionale dopo il fastidio all'adduttore accusato nei giorni precedenti. Ancelotti e il Napoli aspettano di sapere di più in merito all'infortunio di Lozano, uscito in barella dal campo nella ripresa del match giocato questa notte tra il suo Messico e il Panama.

La partita Cile-Colombia non ha risparmiato nemmeno Gary Medel che ha rimediato un infortunio muscolare alla coscia destra. Ma il Bologna rischia di dover far a meno anche della sorpresa Tomiyasu: per il terzino del Giappone, sceso in campo contro la Mongolia, stesso problema del compagno di squadra ma alla coscia sinistra. Problemi anche per Vlad Chiriches, difensore del Sassuolo, che ha accusato un problema all'adduttore nel corso della sfida tra la sua Romania e le Isole Faroe.