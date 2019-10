Napoli, assalto City per Koulibaly: "Super offerta da Guardiola"

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY CITY / Kalidou Koulibaly continua ad essere un obiettivo dei top club europei e dopo l'assalto del Manchester United, il difensore sarebbe nel mirino del Manchester City. Lo svela il quotidiano spagnolo 'AS', secondo il quale presto i Citizens si faranno avanti con un'offerta importante, e l'ex attaccante del Liverpool John Aldridge ha le idee chiare sul possibile investimento.

"Guardiola ha detto che non farà grandi spese a gennaio", ha dichiarato, "ma per me è palese che acquisterà un grande difensore appena ne avrà l'opportunità, investendo anche 115 milioni di euro. Sa bene che la sua difesa non ha il livello per vincere la Premier". Impossibile, ovviamente, che ilascolti offerte per il suo gioiello a gennaio, ma nell'estate 2020 le offerte per il senegalese pioveranno. E sarà dura resistere.

