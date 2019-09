JUVENTUS CRISTIANO RONALDO CASEMIRO / Già accostato anche alla Juventus nell'ultima sessione di calciomercato, Casemiro potrebbe presto tornare di moda in casa bianconera. Secondo quanto riportato da 'Don Balon', infatti, Cristiano Ronaldo starebbe spingendo per convincere il club bianconero a dare l'assalto al centrocampista brasiliano.

Il 27enne è in scadenza di contratto nel 2021 e non sta di certo vivendo il suo miglior periodo con il Real Madrid. Un eventuale addio ai 'Blancos' non è dunque da escludere e in questo caso la Juve potrebbe essere in prima fila per il giocatore. Si attendono ulteriori sviluppi.