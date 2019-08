ESCLUSIVO CALCIOMERCATO NAPOLI RAIOLA LOZANO/ L’affare Lozano sta entrando nel vivo, l’attaccante messicano stasera e’ uscito al 50’ contro il Den Haag, e’ da verificare l’infortunio che l’ha portato ad abbandonare il campo.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , da pochi minuti Minoha raggiunto Napoli, potrebbe incontrare a breve il presidente, si cerca di sbrogliare la matassa per l’accordo definitivo su Lozano. Sono pronti 42 milioni di euro e un ingaggio da 4,5 milioni di euro, bisogna sciogliere il nodo dei diritti d’immagine. Alcuni dettagli dell’operazionehanno condizionato i rapporti con Raiola, quest’incontro potrebbe essere risolutivo. Con il possibile arrivo di Lozano, via libera per l'addio diverso Torino.