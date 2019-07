DIRETTA - Calciomercato Juventus, de Ligt sempre più vicino

DIRETTA CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT AJAX/ Matthijs de Ligt è sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus in questa finestra estiva di calciomercato. Il difensore olandese, classe 1999, può essere il super colpo in difesa per il club bianconero.

16.30 - Spuntano le prime immagini della maglia della Juventus di de Ligt: per l'olandese pronta la numero 4

16:15 - In attesa di abbracciare de Ligt, Cristiano Ronaldo ha postato un messaggio sui social. Il portoghese, che propose la pista bianconera all'olandese, ha mostrato la sua gioia per il ritorno alla Continassa.

15:30 - Nel contratto del giocatore verrà inserita una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, con la possibilità che venga anche ritoccata di anno in anno

15:00 - La Juventus è al lavoro per definire gli ultimi dettagli: possibile annuncio già entro questo weekend

14:09 - l'Ajax comunica i convocati per il ritiro in Austria: de Ligt non è presente nella lista

