Juventus, Pogba a 'fuoco lento'

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID MANCHESTER UNITED - Paul Pogba è in tournée in Australia col Manchester United, ma il suo futuro appare lontano dai 'Red Devils'. Per il centrocampista francese si parla con insistenza di un possibile ritorno alla Juventus, ma è il Real Madrid la squadra più accreditata per accaparrarsi le sue prestazioni.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Secondo quanto riportato da 'As', ci vorrà però molta pazienza perché i castigliani sono impegnati nelle tante operazioni in uscita: da definire quella di James Rodriguez, col Napoli in pole position , di Gareth, die Lucas. Da alcune di queste operazioni, arriveranno i soldi per andare in pressing sullo United per Pogba. Da considerare che il mercato in entrata in Inghilterra chiuderà i battenti l'8 agosto, con la squadra diche avrà bisogno di rimpiazzare a dovere il francese, nel caso in cui dovesse davvero partire.