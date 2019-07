JUVENTUS SASSUOLO UFFICIALE DEMIRAL / Il suo arrivo era nell'aria: ora Merih Demiral è un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha infatti ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del difensore turco proveniente dal Sassuolo.

Il giocatore è costato 18 milioni di euro, che saranno pagabili in quattro esercizi. Per il centrale turco classe 1998 contratto sino al 30 giugno 2024. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI