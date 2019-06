Roma, Verde-Aek Atene, trattativa in corso: le ultime di CM.IT

ROMA VERDE AEK ATENE / 6 gol in 26 presenze è il bottino stagionale di Daniele Verde, esterno d'attacco classe '96 di proprietà della Roma, con la maglia del RealValladolid, il club del presidente Ronaldo "il Fenomeno" in cui ha giocato in prestito.

Il Valladolid non l'ha riscattato e Verde è rientrato alla Roma con un solo anno di contratto, va in scadenza a giugno 2020 infatti. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , si è fatto avanti l'che ha quasi raggiunto l'accordo con il calciatore e il suo entourage, l'intesa è ai dettagli. Manca invece l'accordo con la Roma che chiede 2 milioni per il suo cartellino, una cifra ritenuta eccessiva dall’Aek Atene per un giocatore che fra pochi mesi potrebbe liberarsi a parametro zero.