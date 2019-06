JUVENTUS INTER ICARDI SARRI / La Juventus stringe per Maurizio Sarri, anche se ancora non c'è il via libera definitivo del Chelsea. L'ex tecnico del Napoli è il prescelto per la successione di Allegri, con Fabio Paratici che sarebbe volato a Londra per chiudere l'affare. Intanto sono iniziate le grande manovre sul mercato, con Mauro Icardi che resta un nome caldo per la dirigenza dei campioni d'Italia. Clicca Qui per restare aggiornato sulle ultime notizie di calciomercato.

Il centravanti argentino non rientra nei piani di Antonio Conte, con l'Inter alla ricerca di un acquirente disposto a versare almeno 70 milioni di euro per il suo cartellino.

L'ex capitano accetterebbe il trasferimento solo alla Juventus in Italia , anche se uno scambio conappare al momento difficile viste soprattutto le resistenze della 'Joya'. Icardi oltre a piacere ai dirigenti della Continassa è un pupillo anche di Sarri, che come scrive il 'Corriere dello Sport' lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per rinforzare ulteriormente l'attacco bianconero e tentare l'assalto alla Champions League.

Il mister toscano considera l'ex Sampdoria un attaccante potenzialmente da 40 gol a stagione e lo avrebbe voluto già tre anni fa al Napoli, quando De Laurentiis tentò l'affondo per portare al 'San Paolo'. Entro fine mese potrebbe definirsi la situazione in merito ad Icardi, con l'Inter che oltre a Dzeko continua nel pressing per Lukaku per rimpiazzare l'argentino.