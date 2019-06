INTER ICARDI NAPOLI RUIZ ZIELINSKI / Mauro Icardi e il Napoli? Un sogno che resta vivo. Il presidente De Laurentiis è al lavoro per un grande colpo in attacco e sogna l'acquisto del centravanti argentino, ormai un epurato in casa Inter. Antonio Conte ha dichiarato di non voler puntare su di lui e il destino in nerazzurro del centravanti appare ormai segnato.

E il Napoli potrebbe essere una delle pretendenti.

Ma come riferisce il 'Corriere del Mezzogiorno', in caso di proposta partenopea, l'Inter ha già pronta la contro-offerta. I nerazzurri avrebbero chiesto Fabian Ruiz e Zielinski, ma il Napoli avrebbe rifiutato la proposta. Napoli che per l'attacco continua a tenere viva l'ipotesi Zapata, con il colombiano che ha dato il proprio assenso al ritorno in Campania.

