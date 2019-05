JUVENTUS DEL PIERO ALLEGRI / Cresce l'attesa per il vertice tra Allegri ed Agnelli in cui si deciderà il futuro in panchina del tecnico livornese. Sulle vicende in merito alla panchina della Juventus si è espresso Alessandro Del Piero: "Gli allenatori non hanno una data di scadenza, tutto dipende dalla sintonia con il club su programmi e obiettivi. Se c'è, allora non sarebbe giusto chiudere con Allegri - dice l'ex capitano e bandiera dei bianconeri a 'La Gazzetta dello Sport' - Se mi stupirei di un ritorno di Conte? Sì.

In ogni modo, io mi auguro di rivederlo nel campionato italiano perché il calcio ha bisogno di un grande personaggio come lui".

Del Piero poi si sofferma sul rendimento di Dybala: "Credo che valutarlo sulla base di questa stagione sia un errore. Non credo che il problema sia la convivenza con Cristiano Ronaldo, ma più in generale un discorso di inserimento nelle dinamiche della squadra. E forse anche di testa e di fiducia, da recuperare". Infine, 'Pinturicchio' promuove la prima annata del fuoriclasse portoghese nonostante l'eliminazione in Champions: "La delusione per come è andata in Coppa avendo un giocatore come lui non deve mettere in discussione il valore della sua stagione. Fatta di tanti gol, di un impatto dirompente sul nostro campionato e di una ridefinizione della dimensione internazionale della Juve".

