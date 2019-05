INTER NEYMAR PSG/ La bomba di mercato arriva dalla Spagna, più precisamente da 'Don Balon': l'Inter sarebbe sulle tracce di Neymar, stella del PSG. Secondo il portale spagnolo infatti, il club nerazzurro sembrerebbe disposto ad offrire al club parigino ben 200 milioni di euro, e 40 milioni di ingaggio per l'ex giocatore del Santos.

Una parte dei soldi di questa maxi offerta potrebbe arrivare dalla vendita di Mauro, in rotta con lo spogliatoio e probabilmente destinato all'addio al termine della stagione. Inoltre, i francesi starebbero valutando una potenziale cessione di Neymar, soprattutto dopo il gestaccio nei confronti di un tifoso, che gli è costato anche una squalifica in campionato. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!