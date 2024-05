Colpo di scena Zirkzee: c’è lo ‘sconto’

Fari puntati sul futuro di Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna che ha da tempo acceso su di se le attenzioni delle big italiane. Le ultime sul suo destino

La grande stagione del Bologna è andata di pari passo anche con quella del proprio bomber, Joshua Zirkzee, arrivato all’annata della consacrazione da centravanti principe alla corte di Thiago Motta.

Il numero 9 olandese ha infatti messo a referto 12 gol e 7 assist complessivi tra coppa e campionato, risultando a dir poco decisivo nella corsa dei felsinei alla prossima Champions League. Un traguardo storico alimentato proprio dalle spettacolari giocate di un centravanti moderno, capace di andare in gol e di mandare a rete i compagni, che fa di fisico e capacità tecniche di raccordo con la squadra le sue qualità migliori.

Zirkzee risulta quindi inevitabilmente il potenziale uomo giusto per moltissime big, motivo per cui è da tempo uomo mercato per squadre come Milan, Juventus e non solo. Tutti pazzi per l’olandese in merito al quale arrivano ulteriori risvolti relativi ai costi in vista della prossima estate di calciomercato.

Calciomercato, accordo con l’agente di Zirkzee: affare in saldo

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ va a ricostruire la situazione economica intricata che aleggia intorno al profilo di Zirkzee.

Stando a quanto emerso sarebbero solo 21 i milioni di euro (più o meno) che il Bologna ricaverebbe da una cessione del bomber classe 2001, e questo non solo se il Bayern decidesse di esercitare la clausola di rescissione da 40 milioni scritta sul contratto, con tanto di 45% da incassare sulla plusvalenza. Questo infatti si ripeterebbe anche in caso di addio ad un altro club.

Il tutto perchè, al netto della prelazione dei bavaresi, tale clausola varrebbe non solo per il Bayern ma anche per le altre società interessate al calciatore. Un retroscena emerso nelle scorse ore, e che porterebbe quindi via da Bologna Zirkzee potenzialmente in saldo.

Nel mezzo dell’affare il potente agente Kia Joorabchian che pare possa incassare i soldi potenziali in più come commissione. Va ricordato che il procuratore è stato anche regista dello stesso sbarco di Zirkzee a Bologna.