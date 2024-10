Baroni e la battuta sulla classifica: poi la dedica speciale

La Lazio vince e convince in trasferta contro il Como. Vittoria netta che fa volare i biancocelesti: il commento di Marco Baroni

Vola la Lazio che in classifica aggancia a quota 19 punti Atalanta e Fiorentina grazie al successo di questa sera sul campo del Como. Una vittoria nettissima quella dei biancocelesti che hanno superato la truppa di Fabregas con un perentorio 5-1 che non ha concesso diritto di replica.

Tra i grandi protagonisti il solito Taty Castellanos, tornato a macinare gol con un’ottima doppietta. Con l’argentino a segno anche Pedro, che continua a cavalcare il suo splendido momento, oltre a Patric e Tchaouna a completare il quadro.

5 reti che misurano la forza della Lazio e che fanno volare anche in classifica la squadra di Baroni, che a ‘Dazn’ nel post partita prova a restare con i piedi per terra: “Classifica? Non vedo bene senza occhiali (ride, ndr.). Siamo contenti perché la squadra sta giocando bene e sta lavorando forte. Stiamo creando un’identità e ci interessa questo. Solo il lavoro ci può portare a raggiungere gli obbiettivi. Oggi siamo scesi in campo con personalità, li abbiamo aggrediti e abbiamo costruito in verticale. Posso solo fare i complimenti alla squadra”.

Detto che i giocatori vanno sostenuti a suon di opportunità, Baroni ha quindi aggiunto: “Dovevamo gestire la partita e lo abbiamo fatto bene. Ho visto molte partite del Como e sapevo che non era facile, ma lo abbiamo fatto con personalità”.

Como-Lazio, Baroni e l’annuncio sulla classifica: “Non vedo bene”

Tre punti importanti quindi per la Lazio con Baroni molto soddisfatto del lavoro svolto dai suoi ragazzi.

L’allenatore ha infatti concluso: “Durante la settimana facciamo dei sacrifici, dobbiamo lavorare e migliorarci. Se giochi con questo sentimento è più facile fare bene, cerco sempre di toccare questo tasto. Esultanza? Io esulto con loro, come a volte mi arrabbio con i ragazzi. Si gioca tanto e l’aspetto mentale è importante. Volevo ricordare e fare le condoglianze alla famiglia di Flavio. Voglio dedicare la vittoria a questo ragazzo che non ha avuto una vita facile e che spesso è stato con noi”.