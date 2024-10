Roma-Torino, Le Fée: “Contestazioni ed esoneri normali nel calcio”. Poi sulle sue condizioni

La Roma batte 1-0 il Torino grazie a Dybala e tiene il passo delle avversarie Champions: le parole di Enzo Le Fée

La Roma batte 1-0 il Torino grazie alla rete di Paulo Dybala al 20′, che regala tre punti vitali ai giallorossi per la classifica ma soprattutto per il morale dopo la batosta di Firenze. La prestazione resta poco convincente, ma di sicuro la vittoria che in campionato mancava da un mese può rasserenare in parte gli animi a Trigoria.

Nel postpartita in conferenza stampa le parole di Enzo Le Fée: “È stata una partita molto difficile, avevamo bisogno di una reazione così soprattutto dopo Firenze. Volevamo dimostrare che siamo una squadra unita, compatta, in questi momenti si esce solo lottando insieme. Per me era una partita che aspettavo da tempo, la società conta su di me e devo dare risposte”.

Da quando sei venuto è successo un po’ di tutto, gli esoneri, le risse nello spogliatoio, la contestazione. Che idea ti sei fatto? “Per me è tutto normale nel calcio, poi noi siamo la Roma e dobbiamo fare meglio. Abbiamo tifosi esigenti ed è giusto, abbiamo un inizio complicato, un cambio di allenatore, ma noi calciatori dobbiamo adattarci. Si cambiano allenatori e moduli, ma è la vita di un calciatore. Nei momenti di difficoltà siamo rimasti uniti, abbiamo raccolto la seconda vittoria in casa di fila e dobbiamo continuare così”.

Come stai? Hai superato del tutto questo problema fisico o hai ancora paura? “Fisicamente mi sento sempre meglio e infatti oggi non avevo il tutore. Non ho paura, devo solo prendere ritmo. Ero un po’ affaticato alla fine ma è normale, da tempo non giocavo 90 minuti”.

Credi che questa squadra possa arrivare in Champions? “Sicuramente, come squadre e individualità siamo una squadra incredibile. Abbiamo cambiato tanti calciatori e l’allenatore, ma l’obiettivo non cambia, raggiungere la Champions. L’unica strada è continuare a lavorare, ovviamente avremo bisogno del sostegno dei nostri tifosi”.