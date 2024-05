Dal Milan alla Juve, cessione imminente: via per quasi 30 milioni

Il club ha aperto alla partenza del calciatore in vista della prossima sessione di calciomercato estiva

Dopo aver già detto aritmeticamente addio al secondo posto conquistato dal Milan in rimonta, la Juventus nell’ultimo turno di campionato – a causa del pareggio contro la Salernitana – è stata scavalcata anche dal sorprendente Bologna di Thiago Motta. Sia i rossoblù che i bianconeri, in virtù della sconfitta della Roma contro l’Atalanta, hanno comunque centrato con due giornate di anticipo la qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo un anno di esilio dall’Europa, in seguito alla penalizzazione ricevuta lo scorso anno per il caso plusvalenze, la Juventus tornerà quindi a disputare la Champions. Una qualificazione importante per le casse societarie del club che potranno nuovamente fare affidamento sugli introiti Uefa. Si prevede dunque un mercato diverso in casa Juve, sicuramente più ricco rispetto a quello della passata stagione. Una volta definito quello che sarà il nuovo allenatore alla guida dei bianconeri, Cristiano Giuntoli potrà dare il via alla rivoluzione.

Forte della qualificazione in Champions League, la Juventus potrebbe sfidare il Milan per uno dei principali obiettivi della prossima estate. Il club bianconero, stando a quanto riportato dal ‘Daily Mail’, sarebbe pronto ad inserirsi nella corsa ad Emerson Royal. L’esterno brasiliano di proprietà del Tottenham anche in passato era stato vicino al campionato italiano dietro la corte dell’Inter. Oggi, invece, oltre allo sguardo attento del ds Giuntoli, andrà monitorata la concorrenza serrata da parte dei rivali rossoneri.

Calciomercato Juve e Milan, il Tottenham apre alla cessione di Emerson Royal

Nel frattempo, dall’Inghilterra giungono notizie confortanti sia per Milan che per Juventus per quanto riguarda il futuro di Emerson Royal al Tottenham.

Pare infatti che gli ‘Spurs’ abbiano intenzione di aprire alla cessione dell’esterno destro davanti ad offerte ritenute congrue. In questo senso, il club londinese avrebbe fissato una valutazione da circa 29 milioni di euro per l’ex terzino di Barcellona e Betis. Nonostante le pretendenti su Emerson Royal non manchino, in questo momento tutto lascia indicare che Juve e Milan siano leggermente avanti nelle preferenze.