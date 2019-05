JUVENTUS CONTE INZAGHI MIHAJLOVIC / Sono ore di fermento in casa Juventus attorno alla panchina di Massimiliano Allegri. Con le voci sulla rottura tra il tecnico e la società bianconera prendono inevitabilmente quota anche quelle sul suo successore, col nome di Antonio Conte sempre tra i più caldi ma tutt'altro che scontato.

Per 'La Gazzetta dello Sport', infatti, Conte sembra ormai diretto all', per questo la dirigenza juventina sta ragionando su altri nomi.

Valutando le possibili alternative ad Allegri, dunque, secondo la 'Rosea' sarebbero tornati d'attualità profili come Simone Inzaghi, legato da tempo a Fabio Paratici, e Sinisa Mihajlovic, contattato anche nel 2014 proprio dopo l'addio di Conte che, secondo 'La Stampa', avrebbe lasciato strascichi non ancora risolti e anche per questo il presidente Agnelli non sarebbe convinto di riportarlo a Torino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui