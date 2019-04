Calciomercato Inter, si complica la cessione di Perisic?

CALCIOMERCATO INTER PERISIC / C'è la Premier League nel futuro di Ivan Perisic, ma dall'Inghilterra arrivano cattive notizie per l'Inter che avrebbe ormai deciso di cedere l'esterno croato al termine della stagione. Secondo quanto riferisce il 'Daily Mirror' infatti, l'Arsenal, tra le principali pretendenti al vice-campione del mondo, si starebbe tirando indietro.

I 'Gunners' dovranno rivedere il monte ingaggi ed il manager Unaiavrà a disposizione un budget per il mercato limitato (si parla di circa 45 milioni di euro) soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League (al momento l'Arsenal è quinto ma con una gara da recuperare). L'acquisto di un esterno offensivo è considerato prioritario, ma visto l'addio di Aaron Ramsey che passerà alla Juventus bisognerà individuare anche un nuovo centrocampista importante. E visto che l'Inter chiede circa 35/40 milioni per cedere Perisic, l'Arsenal starebbe virando su Ryan, scozzese del Southampton in scadenza nel 2020. Le 'speranze' dell'Inter, quindi, al momento sarebbero soprattutto Tottenham e West Ham.