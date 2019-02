CALCIOMERCATO INTER WILLIAN MILAN CHELSEA - Il Chelsea è stato sanzionato dalla Fifa col blocco del mercato per tutta la stagione 2019/2020 a causa di irregolarità nel tesseramento di calciatori under 18. Una sanzione dura che costringe il club londinese a correre ai ripari e a preparare il ricorso, ma condiziona pesantemente la politica di rafforzamento della squadra. Di certo, arriverà Christian Pulisic, acquistato nel gennaio scorso dal Borussia Dortmund, dov'è rimasto in prestito fino alla fine della stagione in corso. Il rinnovo del prestito di Gonzalo Higuain dalla Juventus è decisamente in bilico, così come la partenza di Eden Hazard. In questa situazione, però, si innesta una possibile cessione eccellente per la società di Roman Abramovich. CLICCA QUI per tutte le ultime notizie.

Calciomercato Inter e Milan, Willian in uscita: c'è anche il Barcellona

Il manager dei 'Blues', Maurizio Sarri, lo ha detto chiaramente: in squadra ci sono tanti esterni d'attacco e il giovane Callum Hudson-Odoi fatica a trovare spazio in pianta stabile in prima squadra.

Il 18enne calciatore è finito nel mirino di tutti i maggiori top club europei,in testa, ma il Chelsea crede fortemente nel ragazzo. L'arrivo di Pulisic restringe ulteriormente gli spazi, ma a partire potrebbe essere. Il 30enne brasiliano è dal 2013 a Londra, ma in questa stagione non è un titolare inamovibile per. Dunque, a fronte di un'offerta congrua (valutazione intorno ai 40 milioni di euro, scadenza di contratto 2020), potrebbe lasciare la. Sulle sue tracce è segnalato il, già in passato interessato al Nazionale verdeoro, ma Willian potrebe diventare un'occasione di mercato anche per l'di Beppe soprattutto in caso di cessione di Ivan Perisic. Nello stesso tempo, potrebbe profilarsi un derby di mercato col al lavoro per il prolungamento contrattuale di: in caso di fumata nera, l'ex Shakhtar Donetsk rappresenterebbe un'alternativa importante. Chiaramente, un affare che potrebbe prendere corpo solo in caso di qualificazione alla prossima edizione della. Al momento, comunque, si tratta solo di suggestioni, ma il nome di Willian è da tenere seriamente in considerazione in vista della prossima stagione.