CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS / Parte con i botti questo calciomercato di gennaio che, purtroppo, costringe già il Milan ad abbandonare un altro grande sogno di questa sessione invernale. Stiamo parlando di Cesc Fabregas, ai margini del progetto Sarri al Chelsea e tra le pedine più interessanti del mercato. I rossoneri, a caccia di un rinforzo d'esperienza e qualità in mezzo al campo, avevano pensato al catalano per il quale i 'Blues' hanno richiesto un indennizzo da circa 10 milioni di euro per liberarlo in anticipo rispetto alla scadenza del contratto del giocatore, fissata per il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Milan, dalla Francia: Fabregas al Monaco

Ma l'ipotesi Milan appare ora destinata a sfumara. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Le ultime novità su Fabregas arrivano infatti dalla Francia, dove 'L'Equipe' scrive che sarebbe ormai imminente la firma del centrocampista col Monaco. Attualmente penultimo in Ligue 1, il club del Principato teme la retrocessione e sta invertendo la rotta sul mercato: dopo aver puntato per anni su giovani talenti da lanciare e poi rivendere a cifre enormi, è il momento di inserire giocatori d'esperienza e in grado di fare subito la differenza. Decisivo sarebbe stato il ruolo dell'allenatore Thierry Henry, ex compagno ed amico di Fabregas per il quale è già pronto un contratto fino al 2022. E il Milan, invece, studia le alternative da Baselli a Sensi.

