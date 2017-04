Crotone-Milan, Montella: "Siamo arrabbiati, Donnarumma non distratto dal mercato"

30/04/2017 17:19

CROTONE MILAN MONTELLA / Pareggio sofferto per il Milan sul campo del Crotone. Vincenzo Montella ha analizzato la prestazione della sua squadra a fine partita: "Abbiamo sofferto il primo quarto d'ora, poi nel secondo tempo abbiamo giocato alla pari e ci siamo calati nella partita - spiega a 'Premium Sport' - Siamo stati poco risolutivi rispetto alle occasioni create. Donnarrumma ha fatto una grande parata sull'uno a uno. Dobbiamo essere un po' delusi e arrabbiati per il risultato. Merito al Crotone, noi non dobbiamo perdere il nostro obiettivo, per il quale siamo ancora in corsa. E' stato un piacere venire qui, c'è stata grande ospitalità. C'è un po' di arrabbiatura perché volevamo vincere".

INTER - "La gara di oggi non la vedrò. Non dobbiamo temere nessuno, dobbiamo andare avanti nel nostro percorso. Ora abbiamo due gare facili: Roma e Atalanta..."

CHIAVE TATTICA - "Il Milan ha fatto la prtita che doveva fare al livello di temperamento. Nel primo tempo loro sono stati più bravi e noi non riuscivamo a far gioco. Il campo non ci ha aiutati, ma questo fa parte del gioco".

MIGLIORAMENTI - "Troppi gol subiti nei primi tempi? Possiamo fare qualcosa in più, ma dipende anche dagli avversri, che spesso nei primi tempi vanno in vantaggio. Non vedo uno scarso approccio alle gare. Parlando coi calciatori posso dire che fanno il massimo in allenamento".

DONNARUMMA - "E' un ragazzo giovane che oggi ha fatto due ottime parate. Futuro? Anche oggi ha dimostrato che non è distratto, credo che farà la scelta più matura rispetto a quanto gli altri possano pensare".

M.D.A.